Под Киевом поймали опасного педофила из Германии

Мужчину подозревают в 15 случаях развращения и изнасилования несовершеннолетних

Фото: Нацполиция

Под Киевом поймали опасного педофила из Германии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/415/df1/5c6415df15ced.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/415/df1/5c6415df15ced.jpeg 2019-02-13T15:07:00+02:00 Происшествия Мужчину подозревают в 15 случаях развращения и изнасилования несовершеннолетних

В Обухове правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в развращении детей. Он четыре года скрывался от правоохранителей Германии, сообщает Нацполиция.

Установлено, что на протяжении 2007 – 2012 годов в Германии мужчина неоднократно совершал развратные действия, развращение и изнасилование детей. Правоохранители Германии обнаружили 15 таких фактов, подозреваемого объявили в международный розыск с февраля 2015 года.

Подозреваемому инкриминируют совершение преступлений, связанных с развращением детей с отягчающими обстоятельствами. Речь идет о преступлениях, предусмотренных ст. 174 ("Развращение подопечных"), ст. 176 ("Развращение детей") Уголовного кодекса Германии.

"Мы проверили полученную информацию о возможных местах его нахождения, отработали все полученные данные, провели дополнительные мероприятия и задержали его", – сообщил начальник отдела розыска Департамента уголовного розыска Нацполиции Роман Крилевич.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному временного ареста с последующей экстрадицией в Германию. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в столице к 12 годам тюрьмы осудили 53-летнего педофила, жертвами которого стали две маленькие девочки. Правоохранители выяснили, что мужчина находился в дружеских отношениях с родителями девочек и, прикрываясь этой дружбой, часто приглашал детей к себе домой, где и совершал с ними развратные действия. Жертвами педофила стали две сестры – 7 и 10 лет.

Напомним, в октябре в селе Музычи Киево-Святошинского района местные жители задержали и передали в руки правоохранителей педофила. Мужчина раcтлевал 10-летнюю девочку на глазах у ее шестилетней подруги.

Кроме того, в октябре прошлого года на Чоколовке в Киеве задержали неадеквата с ножом, который гонялся за детьми. В сумке у задержанного полиция нашла молоток, скотч и веревки.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом поймали опасного педофила из Германии". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.