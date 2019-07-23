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Под Киевом пьяные девушки устроили драку с копами и медиками: видео

23 июля, 12:16

Полицейскому пришлось применить газовый баллончик


В Боярке две пьяные девушки устроили "разборки" с копами и медиками. Соответствующее видео обнародовано в паблике "Киев Оперативный".

В полиции Киевской области сообщили, что инцидент произошел 11 июля. Двух девушек, 20 и 21 лет, с признаками алкогольного опьянения заметили правоохранители на одной из улиц города и вызвали к ним скорую медицинскую помощь.

"Впрочем, нарушители общественного спокойствия отреагировали агрессивно. Они начали нецензурно ругаться и бросаться с кулаками на медработников, а затем и на полицейских. На замечание девушки не реагировали, поэтому правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы их успокоить", – говорится в сообщении пресс-службы полиции. 

Но нарушителей порядка составлены административные протоколы по ст. 173 "Мелкое хулиганство" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток .

Материалы дела переданы в суд. Рассмотрение дела назначено на 29 июля.

Ранее сообщалось, что в Киеве нетрезвые девочки-подростки устроили опасный досуг, решив потанцевать на стеклянном куполе станции метро "Дорогожичи". Так, подростки залезли на купол, стекло которого может обрушиться и не предназначено для размещения на нем людей, и стали там развлекаться. После замечания взрослых девочки слезли с купола, однако, вероятнее всего, после того, как прохожие ушли, они продолжили танцевать на стекле.

Также новости "Сегодня" писали, что что в Киеве орудует банда агрессивных подростков, которые могут наброситься на свою жертву прямо посреди дня, на людных улицах. Что делать в таких случаях, стоит вмешиваться в драку и как себя защитить – узнавали журналисты "Сегодня".


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Тег подростки, боярка, дебош

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Источник:

Сегодня

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