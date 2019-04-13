Под Киевом трое мужчин жестоко пытали парня из-за украденного велосипеда
Трое мужчин устроили пытки и избиение молодого односельчанина
В Киевской области трое жителей села Матюши Белоцерковского района устроили жестокие пытки 19-летнего парня, требуя от него признания в краже велосипеда.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, мужчины закрыли молодого человека в хозяйственном помещении и начали избивать. Также к телу парня прикладывали оголенные провода, подключенные к электросети.
Пытки продолжались около часа, а после этого злоумышленники поверили, что тот невиновен и просто отпустили его домой.
Около полуночи избитый юноша вернулся домой с черными пятнами на пальцах рук, и перепуганная мать вызвала полицию. Копы задержали троих подозреваемых по месту их жительства.
Местные жители, 26, 29 и 30 лет сознались в содеянном. Были открыты уголовные производства по факту пыток и незаконного лишения свободы. Задержанным объявили о подозрении, и сейчас решается вопрос избрания им меры пресечения.
Напомним, ранее в элитном пригороде Одессы в собственном доме было найдено тело владельца сети антикварных салонов. Пожилого мужчину перед убийством подвергали жестоким пыткам, а из дома исчезло немало ценных вещей.
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