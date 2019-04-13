Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Под Киевом трое мужчин жестоко пытали парня из-за украденного велосипеда

Сегодня, 12:11

Трое мужчин устроили пытки и избиение молодого односельчанина

Фото: sled.net.ua
Фото: sled.net.ua.

В Киевской области трое жителей села Матюши Белоцерковского района устроили жестокие пытки 19-летнего парня, требуя от него признания в краже велосипеда.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, мужчины закрыли молодого человека в хозяйственном помещении и начали избивать. Также к телу парня прикладывали оголенные провода, подключенные к электросети.

Пытки продолжались около часа, а после этого злоумышленники поверили, что тот невиновен и просто отпустили его домой.

Около полуночи избитый юноша вернулся домой с черными пятнами на пальцах рук, и перепуганная мать вызвала полицию. Копы задержали троих подозреваемых по месту их жительства.

Местные жители, 26, 29 и 30 лет сознались в содеянном. Были открыты уголовные производства по факту пыток и незаконного лишения свободы. Задержанным объявили о подозрении, и сейчас решается вопрос избрания им меры пресечения.

Напомним, ранее в элитном пригороде Одессы в собственном доме было найдено тело владельца сети антикварных салонов. Пожилого мужчину перед убийством подвергали жестоким пыткам, а из дома исчезло немало ценных вещей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег пытки, избиение, киевская область

Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом трое мужчин жестоко пытали парня из-за украденного велосипеда". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Там не бьют, а убивают: заключенные рассказали о пытках в Бердянской колонии

11 апреля, 21:55

Иглы под ногти и бег голышом на морозе стали обычным явлением для ИК №77

Экс-милиционеру и его сообщнику дали по 8 лет за пытки и грабеж пенсионеров

10 апреля, 12:39

Гости разыграли спектакль перед хозяйкой дома

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу

Одесская «волчица» заплатит штраф за выходку на концерте Винника

Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

Ощадбанк ввел комиссию при оплате ЖКХ: Кому и сколько

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Как придать ванной дорогой вид без ремонта: 8 действенных приемов

Александр Григорян: Гулиев – уникальный. Настоящий чертенок

Влияние кофе на организм человека

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах
Загрузка...

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

Сегодня, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

Сегодня, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

11 апреля, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

11 апреля, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Пляжный снимок 13-летней Ким Кардашьян произвел фурор в Сети

Командир ВСУ сделал резкое заявление об Андрее Билецком

Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)