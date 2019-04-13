Под Киевом трое мужчин жестоко пытали парня из-за украденного велосипеда

Трое мужчин устроили пытки и избиение молодого односельчанина

Фото: sled.net.ua.

В Киевской области трое жителей села Матюши Белоцерковского района устроили жестокие пытки 19-летнего парня, требуя от него признания в краже велосипеда.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, мужчины закрыли молодого человека в хозяйственном помещении и начали избивать. Также к телу парня прикладывали оголенные провода, подключенные к электросети.

Пытки продолжались около часа, а после этого злоумышленники поверили, что тот невиновен и просто отпустили его домой.

Около полуночи избитый юноша вернулся домой с черными пятнами на пальцах рук, и перепуганная мать вызвала полицию. Копы задержали троих подозреваемых по месту их жительства.

Местные жители, 26, 29 и 30 лет сознались в содеянном. Были открыты уголовные производства по факту пыток и незаконного лишения свободы. Задержанным объявили о подозрении, и сейчас решается вопрос избрания им меры пресечения.

Напомним, ранее в элитном пригороде Одессы в собственном доме было найдено тело владельца сети антикварных салонов. Пожилого мужчину перед убийством подвергали жестоким пыткам, а из дома исчезло немало ценных вещей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом трое мужчин жестоко пытали парня из-за украденного велосипеда". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.