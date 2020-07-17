Под Киевом упал самолет: фото

Возле села Наливайковка Макаровского района произошло ЧП: в поле упал легкомоторный двухместный самолет аэроклуба "Аэропракт". После падения он загорелся, сообщает ГСЧС Киевской области.

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Спасателей на место происшествия вызвали в 16:20. Уже в 16:40 самолет потушили. В тушении участвовали 10 спасателей и две единицы спецтехники.

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На момент падения в самолете находилось два человека. К счастью, они не пострадали.

Напомним, летом 2019-го в Киевской области также упал легкомоторный самолет АН-2, не долетев до аэропорта. На борту было три человека. Как стало известно, самолет взлетел с аэродрома Чайка. Позже командир экипажа сообщил, что по техническим причинам будет садиться на воду. После этого в воздухе он пробыл еще минут 20, и совершил аварийную посадку на воду в озеро на территории рыбхоза возле Житомирской трассы. Кукурузник перевернулся. Пилот выплыл на берег и позвал на помощь местных, в то время как остальные два человека еще оставались в кабине самолета.

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