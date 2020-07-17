Українська
$ 27,27
31,13
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Под Киевом упал самолет: фото

17 июля, 17:50

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

После падения произошел пожар

Возле села Наливайковка Макаровского района произошло ЧП: в поле упал легкомоторный двухместный самолет аэроклуба "Аэропракт". После падения он загорелся, сообщает ГСЧС Киевской области.

Реклама

Спасателей на место происшествия вызвали в 16:20. Уже в 16:40 самолет потушили. В тушении участвовали 10 спасателей и две единицы спецтехники.

В тренде
Киевлянам начали приходить платежки с повышенной коммуналкой: подробности

На момент падения в самолете находилось два человека. К счастью, они не пострадали.

Напомним, летом 2019-го в Киевской области также упал легкомоторный самолет АН-2, не долетев до аэропорта. На борту было три человека. Как стало известно, самолет взлетел с аэродрома Чайка. Позже командир экипажа сообщил, что по техническим причинам будет садиться на воду. После этого в воздухе он пробыл еще минут 20, и совершил аварийную посадку на воду в озеро на территории рыбхоза возле Житомирской трассы. Кукурузник перевернулся. Пилот выплыл на берег и позвал на помощь местных, в то время как остальные два человека еще оставались в кабине самолета.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

самолет загорелся киевская область ГСЧС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На строительстве метро на Виноградарь произошло ЧП: фото
На строительстве метро на Виноградарь произошло ЧП: фотоПроисшествия
Опасный автобус: в Киеве водитель под наркотиками возил пассажиров (фото)
Опасный автобус: в Киеве водитель под наркотиками возил пассажиров (фото)Происшествия
В Киевской области возле лесополосы нашли пропавшую молодую женщину
В Киевской области возле лесополосы нашли пропавшую молодую женщинуПроисшествия
Стрельба в центре Киева: из Украины депортируют восемь иностранцев
Стрельба в центре Киева: из Украины депортируют восемь иностранцевПроисшествия
В лобовом столкновении под Киевом погибли двое взрослых и ребенок
В лобовом столкновении под Киевом погибли двое взрослых и ребенокПроисшествия
Водителю стало плохо за рулем: в Киеве такси с пассажиром врезалось в маршрутку (фото)
Водителю стало плохо за рулем: в Киеве такси с пассажиром врезалось в маршрутку (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять