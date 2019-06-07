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В Киевской области в озеро упал легкомоторный самолет АН 2

7 июня, 22:34

На борту было три человека



В Киевской области легкомоторный самолет АН 2 не долетел до аэропорта и упал. На борту было три человека. На место аварии отправилась команда "Сегодня".

Сначала появилась информация, что самолет исчез с радаров. Предполагали, что судно могло разбиться. Как стало известно, самолет АН 2 взлетел с аэродрома Чайка, под Киевом. На борту были три члена экипажа. Около часа дня командир экипажа сообщил, что по техническим причинам будет садиться на воду. И после этого в воздухе он пробыл еще минут 20. А уже затем совершил аварийную посадку на воду в озеро на территории рыбхоза возле Житомирской трассы. Кукурузник перевернулся. Пилот выплыл на берег и позвал на помощь местных, в то время как остальные два человека еще оставались в кабине самолета.

Общаться с журналистами пилот не захотел. У него перебинтована голова. Двух других членов экипажа забрала скорая. Но состояние их удовлетворительное.

"На место происшествия сразу было направлено пожарно-спасательное подразделение. А также водолазное отделение. По прибытию на место наши водолазы достали из кабины самолета еще двух человек. Это были мужчины. Их доставили на берег и передали работникам медицинской службы", – говорит пресс-секретарь управления ГСЧС в г. Киеве Светлана Водолага.

Самолет до сих пор остается посреди озера. На месте аварии работают спасатели и полиция. Они опрашивают свидетелей. Пока версии, почему самолет не смог сесть на посадочной полосе полиция не называет.

Напомним, самолет из Киева совершил аварийную посадку в Таллинне. Инцидент произошел из-за разрушения покрышки шасси.

Ранее в Одессе самолет совершил экстренную посадку из-за "минирования". Воздушное судно направлялось в египетский Шарм-эш-Шейх из Киева. Информация о минировании поступила сразу после вылета из Киева, примерно в 3:30. Примерно в четыре утра авиалайнер приземлился в Одессе, где простоял больше шести часов из-за тщательной проверки правоохранителей. Никакой взрывотехники на борту не нашли. В 10:20 самолет снова взлетел и отправился в Египет.

Тем временем в Запорожской области военный самолет устроил полет между домами. Жители Днепрорудного пожаловались на опасные маневры возле их дома.

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Тег самолет, пилот, водолазы, аэродром

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