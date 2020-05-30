Под Киевом в "пьяном" ДТП погибла 16-летняя девушка (фото)

В селе Заворычи под Киевом произошло жуткое ДТП – легковушка на скорости влетела в дерево. В аварии погибла 16-летняя девушка-пассажир.

В пресс-службе полиции Киевской области рассказали, что трагедия произошла вчера, 29 мая. Выяснилось, что за рулем находился пьяный 22-летний водитель. Парень на скорости не справился, выехал на встречную обочину и влетел в дерево.

Кроме молодого водителя, в салоне находилась 16-летняя пассажир. Девушка от полученных травм погибла на месте.

Примечательно, что у 22-летнего парня даже не было водительского удостоверения. Его уже задержали, и он находится в изоляторе временного содержания.

"Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет", – добавили в полиции.

Напомним, недавно в Киеве недалеко от станции метро "Позняки" произошла смертельная авария – водитель BMW на большой скорости ехал по тротуару и сбил женщину.

Также мы сообщали, что в столице на ДТП будут приезжать волонтеры на мотоциклах. Подробнее – в нашем сюжете:

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