В Киеве водитель "летел" по тротуару и насмерть сбил женщину

После столкновения с женщиной виновник врезался в другую легковушку

В Киеве недалеко от станции метро "Позняки" произошла смертельная авария – водитель BMW на большой скорости ехал по тротуару и сбил женщину.

Как сообщили в Facebook-сообществе "Киев Оперативный", инцидент произошел 28 апреля.

В результате полученных травм потерпевшая скончалась на месте аварии. По словам очевидцев, виновник ДТП на большой скорости ехал по тротуару, и после столкновения с пешеходом врезался еще и в другую машину.

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"Неадекватный водитель BMW просто летел, но даже не по дороге, а по тротуару. Там же он сбил пожилую женщину, которая скончалась на месте. После этого врезался в Chevrolet. Вследствие такого крайне непонятного и идиотского вождения водителя BMW пострадал пассажир Chevrolet и погибла пожилая женщина", - говорится в сообщении.

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