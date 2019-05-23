Под Киевом в ресторане прогремел взрыв
ЧП произошло ночью, когда в заведении никого не было
В ночь на четверг, 23 мая, в одном из ресторанов Обухова произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.
"Сегодня ночью, в 2 часа, неизвестные лица в один из ресторанов города Обухов бросили неизвестное устройство, после чего произошел взрыв. К счастью, в это время посетителей не было. Из персонала также никто не пострадал", – говорится в сообщении.
Сообщение о взрыве поступило в полицию от охранника заведения.
Устанавливаются материальный ущерб, причиненный взрывом.
Полицейские проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к взрыву.
Напомним, недавно в Ровенской области в дом жителя села Яцковичи неизвестные бросили гранату. Пострадавшим оказался 57-летний работник лесничества и депутатом Березновского районного совета Юрий Гапон.
Ранее во Львове, на улице Некрасова, в одной из квартир многоэтажного дома взорвалась граната. Из-за взрыва погиб мужчина, пострадала женщина.
Кроме этого, мы писали, что в Сваляве Закарпатской области мужчина во время конфликта с сожительницей взорвал гранату.
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