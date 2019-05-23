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Под Киевом в ресторане прогремел взрыв

23 мая, 10:42

ЧП произошло ночью, когда в заведении никого не было

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua.

В ночь на четверг, 23 мая, в одном из ресторанов Обухова произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

"Сегодня ночью, в 2 часа, неизвестные лица в один из ресторанов города Обухов бросили неизвестное устройство, после чего произошел взрыв. К счастью, в это время посетителей не было. Из персонала также никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua

Сообщение о взрыве поступило в полицию от охранника заведения.

Устанавливаются материальный ущерб, причиненный взрывом.

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua

Полицейские проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к взрыву.

Напомним, недавно в Ровенской области в дом жителя села Яцковичи неизвестные бросили гранату. Пострадавшим оказался 57-летний работник лесничества и депутатом Березновского районного совета Юрий Гапон.


Ранее во Львове, на улице Некрасова, в одной из квартир многоэтажного дома взорвалась граната. Из-за взрыва погиб мужчина, пострадала женщина

Кроме этого, мы писали, что в Сваляве Закарпатской области мужчина во время конфликта с сожительницей взорвал гранату.

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