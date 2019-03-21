Под Киевом войны соседей из-за собак дошли до стрельбы

"Сегодня" разбирались, что делать, если между соседями возникают конфликты из-за животных

Раненая собака. Фото: И.Гуменная.

Под Киевом войны соседей из-за собак дошли до стрельбы Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/341/2fc/5c93412fcd993.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/341/2fc/5c93412fcd993.jpg 2019-03-21T09:51:00+02:00 Происшествия "Сегодня" разбирались, что делать, если между соседями возникают конфликты из-за животных

В Василькове Киевской области произошло ЧП. Жительница пожаловалась, что сосед подстрелил ее собаку якобы из-за того, что она громко лает. "Сегодня" разбирались, что делать, если между соседями возникают конфликты из-за животных.

Ирина Гуменная рассказала, что инцидент произошел в дачном секторе.

"Мы были на выставке, а когда вернулись, увидели, что наш алабай ранен — в него стреляли. Подозреваем, что это сделала наши соседи. Их раздражал лай наших собак: они утверждали, что эти животные лаять не должны. Поэтому они сначала бросали в них камни и снежки, потом петарды. Теперь дошло до стрельбы. Конечно, после такого собаки агрессивно их воспринимают", — пожаловалась Ирина.

Женщина рассказывает, что их участок с соседским пока разделяет только ограждение из сетки, но семья уже начала строить новый закрытый забор. Ирина обратилась с заявлением о ранении собаки в полицию, но никаких мер, как она уверяет, там не предприняли.

В ГУ НП Киевской области "Сегодня" заверили, что на все сообщения о жестоком обращении с животными реагируют. "Были случаи, когда человек только замахнулся с лопатой на собаку, соседи вызвали полицию, и правоохранители открывали производства. Если есть заявление, будем обязательно разбираться", — говорят копы. И добавляют, что проверяют также, не нарушает ли хозяин собаки правила содержания животных.

Напомним, с 2018 года в Украине усилена ответственность за жестокое обращение с животными. Кодекс об админнарушениях предусматривает штраф от 3400 до 8500 гривен, а Уголовный — даже до восьми лет тюрьмы. Однако, по законам, и собственник животного обязан не допускать нарушения прав и законных интересов других людей и не создавать угрозы их безопасности.

А вот житель села Троещина (Деснянский район) Григорий Коваль пожаловался "Сегодня" на животных. По словам мужчины, который живет в частном доме, по соседскому двору бегает свора собак, которые постоянно громко лают, даже по ночам, мешая ему спать. Обращения в различные инстанции результатов не дали. В столичной Службе учета и регистрации животных нам ответили, что подобные жалобы отрабатывают. Однако по данному случаю здесь ничего сделать не смогли.

"Собаки живут на частной территории. Да, лают, и в квартирах тоже. Заставить их молчать мы не можем", — говорят с Службе.

Ранее мы писали, что в селе Высшеольчедаев Винницкой области домашняя собака чуть ли не до смерти покусала свою хозяйку. Пес сорвался с цепи и, чтобы не испугать детей, женщина загнала его в дом. Там животное и набросилось на хозяйку.

Также сообщалось, что в частном секторе Днепровского района Запорожья овчарка набросилась на шестилетнюю девочку и нанесла ей серьезные ранения.

Также сообщалось, что в частном секторе Днепровского района Запорожья овчарка набросилась на шестилетнюю девочку и нанесла ей серьезные ранения.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.