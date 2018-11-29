В Запорожье на ребенка напала собака: девочка оказалась в больнице

В частном секторе Днепровского района Запорожья вечером 28 ноября овчарка набросилась на шестилетнюю девочку и нанесла ей серьезные ранения.

Как сообщила в своем Facebook волонтер Елена Пылова, нападение произошло на улице Прогрессивной, когда дети возвращались из школы.

"Дети шли из школы, Даша и ее братишки (всего в семье пятеро детей). Овчарка с соседних дворов бегала вокруг них, кружилась долго. Когда появилась вторая овчарка этого же хозяина – собаки атаковали детей. Мальчишки успели отскочить, а сестренку одна из собак искусала очень сильно", – написала она.

По словам волонтера, спасти девочку помог проезжавший мимо водитель – он остановил машину, отогнал собак и отбил ребенка.

"Девочка в тяжелом состоянии, наложено много швов, сейчас в больнице под искусственным дыханием, введена в медикаментозный сон. Собака сильно порвала мягкие ткани девочки (ребенку 6 с половиной лет)", – говорится в сообщении.

При этом волонтер призвала жителей района, где произошло нападение, не уничтожать собак, которые атаковали детей: "в любом случае уничтожать их нельзя, должен быть карантин по бешенству, до принятия решения о ее судьбе, напавшую собаку нужно срочно изолировать, звоните если узнаете ее местонахождение".

Кроме того, она признала, что не исключает – хозяева могли умышленно натаскивать овчарку на охрану дома, что и могло стать причиной нападения на ребенка.

Напомним, ранее мы писали о том, как во Львове скончалась 68-летняя женщина, которая заболела бешенством после укуса собственной собаки.

Женщину уже в критическом состоянии нашел ее сын. Сначала он не мог дозвониться к матери, а когда приехал в Милятин, обнаружил ее в бессознательном состоянии.

А перед этим в Киеве обнаружили бешеную лису, которую загрызли собаки. В свою очередь, эпизоотологи Деснянского района провели вынужденную вакцинацию всех животных на территории предприятия.