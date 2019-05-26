Под Киевом задержали вооруженных псевдополицейских, похитивших предпринимателя
Подозреваемые были задержаны спустя час после объявления плана "Перехват"
Патрульные и оперативники 24 мая задержали группу вооруженных псевдополицейских, похитивших столичного предпринимателя в Киевской области, информирует сегодня пресс-служба МВД.
По данным правоохранителей, накануне вечером на спецлинию "102" поступило сообщение от случайного свидетеля о том, что на автодороге недалеко от села Ревное в Бориспольском районе неизвестные на автомобиле Volkswagen T5 с применением спецсигналов – проблесковых маячков красного и синего цвета – остановили автомобиль Land Rover.
"Угрожая оружием, мужчины вытащили водителя и, надев ему на голову черную маску, посадили в свой автомобиль, после чего поехали в неизвестном направлении. Один из нападавших скрылся на автомобиле заложника", – сказано в сообщении.
В области и столице был объявлен план "Перехват", и через час автомобиль остановили в Киеве.
"Находившиеся в нем граждане начали оказывать сопротивление, в связи с чем правоохранители осуществили предупредительный выстрел из табельного оружия и применили спецсредства. Полицейские освободили похищенного заложника – 53-летнего столичного предпринимателя, и задержали группу злоумышленников", – добавили в МВД.
Сообщается, что мужчины имели при себе оружие, поддельные документы сотрудников полиции и форменную одежду.
Полиция задержала подозреваемых – троих жителей Днепропетровской области и жителя Крыма. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания
"По факту похищения человека, вымогательства, незаконного завладения транспортным средством, разбоев и незаконного хранения оружия следователи открыли уголовные производства", – рассказали в МВД.
Ранее в Киевской области задержали группу лиц за совершение ряда тяжких преступлений. Трое молодых мужчин и женщина похитили 32-летнего жителя Василькова. Нападавшие жестоко его избили, требуя 52 тысячи гривен, после чего надели на него наручники и заставили написать долговую записку, в которой пострадавший обязался отдать свой автомобиль "ВАЗ".
Также сообщалось, что неизвестные похитили 24-летнего Николая Куликова в селе Святопетровское под Киевом.
А в Днепре вооруженный мужчина похитил 12-летнего ребенка и четыре часа удерживал его в квартире:
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