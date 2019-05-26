Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Под Киевом задержали вооруженных псевдополицейских, похитивших предпринимателя

26 мая, 11:49

Подозреваемые были задержаны спустя час после объявления плана "Перехват"

Фото: МВД Украины
Фото: МВД Украины.

Патрульные и оперативники 24 мая задержали группу вооруженных псевдополицейских, похитивших столичного предпринимателя в Киевской области, информирует сегодня пресс-служба МВД.

По данным правоохранителей, накануне вечером на спецлинию "102" поступило сообщение от случайного свидетеля о том, что на автодороге недалеко от села Ревное в Бориспольском районе неизвестные на автомобиле Volkswagen T5 с применением спецсигналов – проблесковых маячков красного и синего цвета – остановили автомобиль Land Rover.

"Угрожая оружием, мужчины вытащили водителя и, надев ему на голову черную маску, посадили в свой автомобиль, после чего поехали в неизвестном направлении. Один из нападавших скрылся на автомобиле заложника", – сказано в сообщении.

В области и столице был объявлен план "Перехват", и через час автомобиль остановили в Киеве.

"Находившиеся в нем граждане начали оказывать сопротивление, в связи с чем правоохранители осуществили предупредительный выстрел из табельного оружия и применили спецсредства. Полицейские освободили похищенного заложника – 53-летнего столичного предпринимателя, и задержали группу злоумышленников", – добавили в МВД.

Фото: МВД Украины
Фото: МВД Украины

Сообщается, что мужчины имели при себе оружие, поддельные документы сотрудников полиции и форменную одежду.

Полиция задержала подозреваемых – троих жителей Днепропетровской области и жителя Крыма. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания

"По факту похищения человека, вымогательства, незаконного завладения транспортным средством, разбоев и незаконного хранения оружия следователи открыли уголовные производства", – рассказали в МВД.

Ранее в Киевской области задержали группу лиц за совершение ряда тяжких преступлений. Трое молодых мужчин и женщина похитили 32-летнего жителя Василькова. Нападавшие жестоко его избили, требуя 52 тысячи гривен, после чего надели на него наручники и заставили написать долговую записку, в которой пострадавший обязался отдать свой автомобиль "ВАЗ".

Также сообщалось, что неизвестные похитили 24-летнего Николая Куликова в селе Святопетровское под Киевом.

А в Днепре вооруженный мужчина похитил 12-летнего ребенка и четыре часа удерживал его в квартире:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег МВД, полиция, похищение, киевская область

Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом задержали вооруженных псевдополицейских, похитивших предпринимателя". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Инсценировавший собственное похищение ребенок все объяснил

23 мая, 07:49

Мальчик утверждал, что ему распылили в глаза газ, а затем заперли в машине

В Киевской области похитили мужчину и требовали у его жены 30 тыс. долларов

17 мая, 13:52

Мужчину вывезли в лес и стреляли в него из травматического оружия

Под Киевом женщина организовала похищение бывшего сожителя из-за долга

17 мая, 12:30

Женщина подговорила знакомых "выбить" из мужчины долг в 52 тысячи гривен

Похищение ребенка в Запорожье: мальчик с мамой покинули посольство

11 мая, 21:42

Климкин поблагодарил коллег и главу МИД Дании Андерса Самуэльсена и всех, кто помогал в решении этой проблемы

Александр ГВОЗДИК: «Не моя вина, что бой с Нгумбу завершился так»

У украинцев за долги будут забирать квартиры: к чему готовиться

Бывшая жена Валерия Меладзе откровенно о разводе с певцом

В Австралии футболист эффектно исполнил одиннадцатиметровый удар

У Зеленского пригрозили неожиданным ударом противникам Украины

Какие продукты нельзя есть на голодный желудок

Жанна Бадоева беременна? Ведущая показала выпирающий животик

Что лечит калина в организме человека

Прощание будет публичным: Лауду проведут в последний путь 29.05

8 звездных пар, которые решились на отношения с бывшими

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

Сегодня, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Зонты не прячьте: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:25

В понедельник, 27 мая сухо будет только в центре и на юге

Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

Вчера, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

Когда в Украине улучшится уровень жизни: тревожный прогноз от Всемирного банка

24 мая, 07:51

Эксперты ВБ подсчитали, что уровень капитала на одного работника в Украине остался на уровне 90-х годов прошлого века

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Подруга предложила выносить для меня ребенка, — Яна Поплавская

Даешь яйца: как похудеть на 20 кг за 30 дней
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь