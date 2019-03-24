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Смертельный взрыв в Киеве: появились подробности, фото и видео

Сегодня, 12:42

Погибшим оказался гражданин РФ, которого разыскивали за убийство

Смертельный взрыв в Киеве: появились подробности, фото и видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/75c/4c1/5c975c4c1a6e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/75c/4c1/5c975c4c1a6e6.jpg Происшествия Погибшим оказался гражданин РФ, которого разыскивали за убийство
В Киеве произошел взрыв в многоэтажке Видео: Нацполиция

В полиции Киева сообщили первые подробности расследования взрыва в квартире многоэтажки на проспекте Науки, в результате которого погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по данным взрывотехников, около 23 часов 23 марта в помещении сработало самодельное взрывное устройство.

По словам начальника Голосеевского управления полиции Олега Волошина, по предварительным выводам силовиков, взрыв произошел из-за неосторожного обращения со взрывчаткой.

"Полицейские установили личность погибшего, это – 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине и арендовал квартиру на проспекте Науки", – рассказал он.

Также Волошин добавил, что во время осмотра места происшествия были изъяты фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных стран, а также мобильные телефоны.

Сведения о происшествии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений, сейчас следователи определяются с правовой квалификацией события.

Ранее в Киеве прогремел еще один взрыв в жилом доме. Тогда в полиции сообщали о взрыве гранаты. Инцидент произошел в Днепровском районе столицы по улице Стальского. После этого жильцов срочно стали эвакуировать, поскольку был риск утечки и взрыва газа.

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Тег Киев, взрыв, взрывчатка, погибший

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