Смертельный взрыв в Киеве: появились подробности, фото и видео
Погибшим оказался гражданин РФ, которого разыскивали за убийство
В полиции Киева сообщили первые подробности расследования взрыва в квартире многоэтажки на проспекте Науки, в результате которого погиб человек.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, по данным взрывотехников, около 23 часов 23 марта в помещении сработало самодельное взрывное устройство.
По словам начальника Голосеевского управления полиции Олега Волошина, по предварительным выводам силовиков, взрыв произошел из-за неосторожного обращения со взрывчаткой.
"Полицейские установили личность погибшего, это – 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине и арендовал квартиру на проспекте Науки", – рассказал он.
Также Волошин добавил, что во время осмотра места происшествия были изъяты фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных стран, а также мобильные телефоны.
Сведения о происшествии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений, сейчас следователи определяются с правовой квалификацией события.
Ранее в Киеве прогремел еще один взрыв в жилом доме. Тогда в полиции сообщали о взрыве гранаты. Инцидент произошел в Днепровском районе столицы по улице Стальского. После этого жильцов срочно стали эвакуировать, поскольку был риск утечки и взрыва газа.
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