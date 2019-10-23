Похищение младенца в Коцюбинском: полиция нашла машину, на которой выкрали ребенка

Автомобиль обнаружили в столице и задержали, похищенного ребенка в нем не оказалось

/ Фото: Информатор

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Автомобиль Daewoo Lanos, на котором сегодня похитили малыша в поселке Коцюбинском, нашли в Киеве в районе столичной Шулявки.

В полиции Киевской области сообщили сайту "Сегодня", что автомобиль обнаружен, но похитительницу и похищенного ребенка пока не нашли.

"Автомобиль похитителей остановили по ориентировке патрульные полицейские Киева. На месте работают эксперты. На данный момент план перехват снят. Но поиск похитительницы и ребенка продолжается в районе Шулявки", – сообщили в полиции Киевской области.

"Ланос" остановили возле завода "Большевик", перед Шулявским мостом. За его рулем был таксист, говорит, что ничего не знает. В салоне также находилась женщина. Их временно задержали до выяснения всех обстоятельств.

Напомним, очередное похищение ребенкапроизошло, когда женщина, которая втерлась в доверие к маме малыша, "присмотрела" за ним возле аптеки в пгт Коцюбинское. Ребенку – меньше годика. По городу был введен план "Перехват".

Отметим, что в Украине в последние годы увеличилось количество похищений детей, причем страдают и младенцы, и дети школьного возраста. Ранее сайт "Сегодня" разбирался, часто ли в Украине пропадают дети и как уберечь своего ребенка.

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