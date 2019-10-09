Похищение мужчины за выкуп в криптовалюте: полиция Киева задержала организатора

Мужчину похитили на рынке в прошлом году и 12 дней удерживали в доме в Броварском районе

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичные правоохранители задержали организатора похищения мужчины. Пострадавшего в прошлом году удерживали 12 дней в неволе и требовали у его родственников полмиллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева.

"Происшествие случилось в феврале 2018 года. На оптовом рынке, расположенном в Киеве на улице Марка Вовчка, неизвестные напали на 58-летнего мужчину и силой затолкали его в авто. После чего быстро с места происшествия уехали. Сыну заложника похитители сообщили, что за возвращение отца домой живым и невредимым он должен заплатить 500 тысяч долларов США", – напомнили в полиции обстоятельства инцидента.

Позднее КОРДовцы освободили пленника, которого удерживали в доме в Броварском районе, тогда также были задержаны семь похитителей. Им сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 147 – захват заложников, совершенный организованной группой, ч. 2 ст. 187 – разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц и ч. 4 ст. 189 – вымогательство.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

"Недавно оперативники столичного главка с участием бойцов полка полиции особого назначения №1 под процессуальным руководством прокуратуры города Киева задержали организатора похищения. Это – 50-летний ранее не судимый киевлянин, муж племянницы потерпевшего, который, собственно, организовал это преступление и подобрал исполнителей", – разъяснили в полиции.

Фигурант находился в дружеских отношениях с потерпевшим и, зная о благосостоянии родственника, решил за счет пострадавшего улучшить свое материальное положение, придумав план похищения с вымогательством выкупа. При этом выкуп злоумышленники хотели получить в криптовалюте – биткойны требовали переслать на несколько различных электронных кошельков, зарегистрированных в России.

На днях следователи столичной полиции сообщили организатору о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет заключения.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Подробности похищения мужчины смотрите в сюжете:

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