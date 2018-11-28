Полицейский в Киеве забирал премии своих подчиненных

Сегодня, 20:23

Каждый месяц правоохранители возвращали своему начальнику около 1000 гривен

Фото: прокуратура Киева
Фото: прокуратура Киева

В среду, 28 ноября, был задержан чиновник Нацполиции Киева, который злоупотреблял служебным положением и присваивал премии подчиненных полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Выяснилось, что 40-летний командир батальона сопровождения ГУ Нацполиции в Киеве ежемесячно начислял полицейским повышенные премии с требованием возвращения ему лично 75% от этих выплат, то есть, около 1000 гривен с работника.


Фото: прокуратура Киева

Фото: прокуратура Киева

Фото: прокуратура Киева

Фото: прокуратура Киева

В ходе спецоперации чиновника задержали в служебном кабинете после получения очередного "транша" от подчиненных в сумме 18 тысяч гривен. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 ("Получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством") УК Украины.

В данное время чиновника проверяют на причастность к другим фактам коррупции. Ему готовятся объявить подозрение и избрать меру пресечения.

Напомним, в Обуховском районе в сентябре был задержан полицейский, возвращавший за взятки вещественные доказательства. Следователь полиции получал по $600 за возврат вещей.

Кроме того, 21 ноября полицейский пытался сбежать со взяткой в 100 тысяч. Офицер полиции угрожал местному жителю привлечь его к ответственности за торговлю наркотиками, чего тот, на самом деле, не делал.
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