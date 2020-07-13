Полиция поймала опасную банду, напавшую на дом предпринимателя в элитном поселке под Киевом

Преступники запугали хозяев дома в Козине и под угрозой расправы украли большую сумму денег

Правоохранители задержали вооруженную банду, которая напала на дом предпринимателя в Козине под Киевом и под угрозой расправы вынесла большую сумму денег.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"В июне этого года, ночью, группа неизвестных лиц в масках ворвались в дом предпринимателя в поселке Козин в Обуховском районе. Нападавшие запугали хозяев, связали их пластиковыми стяжками, применили оружие и, угрожая физической расправой, забрали из дома большую сумму денег. После чего скрылись с места преступления", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личности четырех злоумышленников и задержали их в Киеве и на территории области с помощью бойцов КОРДа и полка полиции особого назначения. Подозреваемых отправили в изолятор временного содержания.

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Также были проведены обыски, в ходе которых изъяли оружие, боеприпасы, мототранспорт, на котором нападавшие совершили разбойное нападение, и другие вещественные доказательства.

Открыты уголовные производства по ч. 3 ст.187 (Разбой), по ст. 257 (Бандитизм) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанным сообщено о подозрении. Их проверяют на причастность к другим преступлениям.

Меру пресечения фигурантам еще не избрали, правоохранители будут ходатайствовать о содержании под стражей.

Полиция Киевской области ранее задержала вооруженную преступную банду, которая подозревается в совершении серии тяжких преступлений – нападении на семью фермера в селе Молчановка и ряде краж денег из сейфов предпринимателей.

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