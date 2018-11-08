Полиция поймала жестокого разбойника, напавшего с ножницами на бабушку

Сегодня, 22:10

Судимый злоумышленник ворвался в дом 82-летней пенсионерки

Фото: ГУ НП Киевской области
Фото: ГУ НП Киевской области

В селе Порадовка Васильковского района мужчина средь бела дня ворвался в дом 82-летней женщины. Злоумышленник схватил ножницы и приставил их к горлу старушки, избил ее и требовал пять тысяч гривен, которых у пенсионерки не было, сообщили в ГУ НП Киевской области.

Женщина умоляла грабителя разрешить ей попросить сына привезти деньги, лишь бы незваный гость оставил ее в покое. Уверившись, что необходимой суммы в доме действительно нет, мужчина схватил ножницы и топор, который лежал в доме, и скрылся.

Бдительные соседи услышали крики бабушки о помощи и связались с ее сыном, а он обратился в полицию. На место происшествия немедленно отправились экипажи сектора реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Злоумышленника задержали. Им оказался 38-летний мужчина без определенного места жительства, который ранее был осужден за хранение наркотических веществ.

Сейчас обидчик бабушки находится в изоляторе временного содержания. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины ("Разбой"). Вещественные доказательства изъяты. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Киеве задержали группу иностранцев, которые обманывали и грабили пенсионеров.  По информации правоохранителей, злоумышленники действовали вчетвером. Группа приезжала в столицу на арендованных автомобилях, снимала жилье и подыскивала жертв. Две женщины представлялись социальными работниками и под предлогом денежной реформы меняли сбережения пожилых людей на сувенирные деньги. Мужчины выполняли роль водителей и охранников.
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Источник:

"Сегодня"

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