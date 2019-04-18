Полиция задержала аферистов, обманувших более 200 украинцев на миллионы гривен

Организатором преступной группы оказалась 33-летняя уроженка Николаевской области

Фото: kyiv.gp.gov.ua.

Киевская прокуратура вместе с полицией задержали участников преступной группы, которые под предлогом продажи автомобилей завладели средствами более 200 граждан в нескольких регионах Украины на сумму почти семь млн гривен.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, преступная группа действовала на территории Киева, Запорожской и Николаевской областей.



"Организатором оказалась 33-летняя уроженка Николаевской области, которая привлекла к противоправной деятельности около 10 человек. Для реализации преступной схемы злоумышленница снимала офисные помещения и создала ряд фиктивных предприятий", – говорится в сообщении.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Злоумышленники размещали на популярных интернет-сайтах объявления о продаже транспортных средств по ценам ниже среднерыночных.



Потенциальных клиентов, которые приходили в офис, менеджеры склоняли к заключению договора купли-продажи транспортного средства с обязательной предоплатой в размере от 30 до 50% от его стоимости. Однако, получив от потерпевших средства, работники офиса отвлекали их внимание и давали на подпись другой договор, который вообще не касался этой сделки. Только позднее, ознакомившись с документами, пострадавшие узнавали, что оплатили только услуги этого общества или взяли у них кредит на сумму до 600 тыс. гривен.



Фото: kyiv.gp.gov.ua

Таким образом с октября 2017 года по апрель 2019 года преступники обманули не менее 200 граждан на территории нескольких регионов. В рамках расследования в Киеве, Запорожье и Николаевской области прошли обыски. Пяти участникам группы, в том числе женщине-организатору, сообщено о подозрении в совершении мошенничества в составе организованной преступной группы. Двум лицам сообщено о подозрении заочно.



Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Киеве вынесли приговор мошенникам, которые украли около трех миллионов гривен через организованные ими фиктивные пункты обмена валют.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как мошенники научились обманывать продавцов в интернете.

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