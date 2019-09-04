Полиция задержала юных вандалов, разукрасивших скульптуру Самсона в Киеве

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Юных вандалов, которые разукрасили старейший киевский фонтан "Самсон" на Контрактовой площади, задержали во время разрисовки. Об этом "Сегодня" сообщила Ольга Манько, директор КП по содержанию зеленых насаждений Подольского района, на балансе которого находиться фонтан.

"Это произошло сегодня ночью. Юных художников задержали во время разрисовки сотрудники правоохранительных органов. Сейчас они в СИЗО, полицейских ждут приезда родителей малолетних художников. Насколько я знаю, их было двое или трое человек", – уточнила Манько.

Фото: Ihor Kukurika

Кстати, в прошлом году проводился тендер на ремонт "Самсона", стоимость работ тогда оценивалась в 2,5 миллиона гривен, работы должны были завершить до конца 2018 года, но они так и не были проведены.

"Да, ремонт был запланирован. Но на данный момент проект реконструкции фонтана "Самсон" находится на экспертизе в связи с тем, что памятник – историческое наследие. Долго получали разрешение на его ремонт и реконструкцию. Кроме того, что нужно было заменить внутреннюю часть фонтана, но и также обустроить территорию вокруг него. Я думаю, что все эти работы будут проводиться в следующем году, поскольку проводить его осенью не имеет смысла", – поясняет Манько.

Что касается восстановления фонтана и возвращения ему прежнего цвета, в КП ждут, что решит с пойманными вандалами полиция: "Это дополнительные расходы для наших сотрудников на краску и восстановительные работы". Скорей всего, розовым "Самсон" будет еще не один день.

При этом киевский скульптор Анна Киселева также прокомментировала инцидент.

"Вспомнить, как вандалы задули Самсона бронзянкой, а мы – независимые художники – восстанавливали? Как его били по голове и отбили нос, и мы лепили новый в морозное утро? Как наша команда энтузиастов чистила и красила Ротонду от скверных слов? Как в прошлом году в это же время КиевЗеленБуд обещал 2,5 миллиона гривен и хотел заменить все – даже брусчатку и систему водотока – лишние работы, не нужные фонтану, поскольку капитальная реставрация Самсона была относительно недавно. Что мы имеем в итоге? Самсона, розового как забор в окружении скверных слов … Столица, культура, путь в Европу", – написала Киселева на своей странице в Facebook.

Отметим, что это уже не первый подобный случай. Ранее Самсона покрасили в золотистый цвет. Статуе также отбивали нос.

Также сообщалось, что неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной. Скульптуру музы, которая держит венок, щедро облили разноцветными красками – черной, ярко красной, зеленой. Также на Русановке в Киеве изуродовали скульптуру "Бабушки с кравчучкой". Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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