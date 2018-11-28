Попытка поджога Андреевской церкви: полиция обнародовала видео

Мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в дверь помещения, возгорания при этом не произошло

Полиция обнародовала видео попытки поджога Андреевской церкви 15 ноября и задержания подозреваемого. Запись размещена на странице полиции Киева в Facebook.

Поджег произошел 15 ноября на Подоле. В полицию позвонил охранник и сказал, что неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в боковую дверь Андреевской церкви. Возгорания не произошло, никто не пострадал. С места происшествия эксперты изъяли стеклянную бутылку со следами копоти обмотанную клейкой лентой, остатки частей других бутылок и рюкзак.

Отдельно отмечается, что ранее мужчина проблем с законом не имел. 27 ноября злоумышленнику объявили о подозрении и в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Уголовное производство расследуется по и ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 ("Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества") Уголовного кодекса Украины. За совершенное правонарушение предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

Напомним, Верховная Рада Украины передала Андреевскую церковь в пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий. Данное предложение в парламент вносил президент Украины Петр Порошенко, он также подписал принятый Радой закон.

На данный момент Андреевская церковь является действующей церковью Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Однако предстоятель УАПЦ Макарий заявил, что Украина жертвует Андреевскую церковь Вселенскому патриарху.