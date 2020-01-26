Пострадавших оказалось больше: новые подробности стрельбы в Гидропарке

Архівне фото: Pixabay / Фото: Pixabay

В столичном Гидропарке произошла словесная перепалка, в результате которой один из участников конфликта подстрелил двоих мужчин. Ранее сообщалось об одном пострадавшем.

Как сообщили в пресс-службе киевской полиции, около двух часов ночи в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о стрельбе возле кафе в Гидропарке. На место происшествия немедленно выехали экипаж патрульных, следственно-оперативная бригада медиков.

Правоохранители установили, что между двумя посетителями развлекательного заведения и неизвестными возник конфликт на почве взаимных оскорблений. В результате незнакомец достал оружие, сделал несколько выстрелов и скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавших – 26-летнего жителя Винницкой области и иностранца – с травмами госпитализировали. С места происшествия эксперты изъяли шесть стреляных гильз, которые отправили на проведение экспертизы.

Реклама

Читайте также: Задерживали воров: стали известны подробности спецоперации в Киеве

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемых лиц. В рамках объективного расследования правоохранители опросили свидетелей и очевидцев данного правонарушения, а также изучают видео с камер наблюдения.

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 25 на 26 января в ходе разборки в Гидропарке мужчине выстрелили в лицо из травматического пистолета, а компания быстро скрылась с места конфликта на автомобиле.

Отметим, что в Украине уже давно обсуждается вопрос легализации для украинцев свободного владения оружием. А ведь у стрелков в Гидропарке могло бы, например, оказаться огнестрельное оружие и тогда пострадавшие и вовсе скончались бы. Ране мы уже разбирались, не будет ли разгула преступности в случае свободного владения оружием в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама