Разборки в Гидропарке – мужчине выстрелили в лицо: подробности конфликта

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В Киеве снова произошла стрельба. На этот раз в результате конфликта в столичном Гидропарке пострадал мужчина, которому выстрелили прямо в лицо.

Об этом сообщает "Информатор".

Конфликт в Гидропарке случился в ночь с субботы на воскресенье около двух часов. По словам очевидца, между двумя компаниями возникла словесная перепалка, после чего один из мужчин достал травматический пистолет и совершил выстрел. Пуля попала в лицо оппоненту. После этого компания из трех человек села в салатовый Lanos и скрылась. Очевидец утверждает, что скрывшиеся с места разборки были кавказской внешности.

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Медики диагностировали у мужчины ранение челюстно-лицевой области. Его госпитализировали в больницу. Полиция ввела в городе план "Перехват" по поиску автомобиля и задержанию подозреваемых. Вскоре Lanos по ориентировке остановили на проспекте Маяковского. Правда, в салоне был лишь водитель.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Киеве водитель автомобиля с иностранной регистрацией открыл стрельбу после того, как его остановили за нарушение ПДД. Позже оказалось, что стрельба произошла во время задержания злоумышленников. Читайте подробности спецоперации в Киеве.

Ранее мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину. Смотрите об этом в сюжете:

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