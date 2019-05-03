Потоп в Киеве: ливень превратил дороги в реки, а ветер ломал деревья

Из-за стихии в городе образовались пробки

Фото: Сергей Ярошенко.

На Киев вечером 3 мая обрушилась стихия: внезапно погода резко испортилась и началась гроза с проливным дождем. В некоторых районах города также выпал град. Все это сопровождалось шквальным ветром.

Хотя стихия бушевала всего около 20 минут, некоторые улицы буквально превратились в реки. Особенно "досталось" улице Борщаговской, улице Гетьмана в районе Индустриального путепровода, а также Полевой и Гарматной.

Пользователи соцсетей отмечают, что уровень воды на проезжей части доставал до средины колеса среднестатистической легковушки. Из-за этого образовались заторы.

Пробка на Полевой. Фото: Сергей Ярошенко

Система ливнеотвода справилась не везде. В частности, на улице Жолудева проезжая часть также оказалась под водой.

Кроме потопа, стихия привела к двум инцидентам возле Киево-Печерской Лавры. Там дерево упало на припаркованный автомобиль, а со столба попадали лампы. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Также шквального ветра не выдержал каштан на улице Банковой.

Напомним, летом 2018-го в Киеве из-за проливных дождей произошло несколько серьезных затоплений. Так, в июле ливни затопили дороги и повалили деревья, причем не один раз, а в августе на город вновь обрушилась непогода.

Ранее и.о. министра здравоохранения рассказала, как пережить дождевой армагеддон в городе. Супрун дала украинцам советы и перечислила правила безопасности в непогоду.

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