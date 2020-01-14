Потоп в Ocean Plaza: стали известны новые подробности аварии, фото и видео с места ЧП

Причиной масштабного потопа в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza на улице Антоновича, 176, стал прорыв магистральной трубы диаметром 1000 мм, сообщает корреспондент сайт "Сегодня" с места ЧП.

На месте прорыва теплотрассы продолжаются масштабные работы по ликвидации аварии. За ночь на вторник, 14 января, работники коммунальных служб раскопали огромный котлован. В котловане работают сварщики. Заменить нужно 24 метра трубопровода диаметром 1000 мм. Новых труб не ставили. Сваркой режут старые и вынимают на поверхность. На месте работает бригада "Киевтеплоэнерго" Голосеевского района.

"Работали всю ночь. Часть трубы уже заменили. Когда закончим работы – спрашивайте у начальства", – рассказал один из рабочих.

Возле котлована лежат старые трубы. Подъезды к месту провала перекрыты полицией. Но уже заметно, что образовываются пробки.

Видео: Сегодня

На месте представитель "Киевтеплоэнерго" обещает, что работы завершат до завтрашнего утра и возобновят движение транспорта

Что касается числа пострадавших от прорыва трубы, то их по-прежнему девять человек.

"Количество пострадавших от кипятка – девять человек. Город готов им выделить компенсацию. Для этого пострадавшим нужно обратиться в КГГА. По состоянию на вчерашний вечер их было девять", – рассказали сайту в "Киевтеплоэнерго".

Кроме того, ещё один провал образовался слева от торгового центра. Как сообщает корреспондент сайта "Сегодня", там видно провалившийся асфальт и выходящий оттуда пар. Охрана торгового центра агрессивно отгоняет от этого места журналистов, аргументируя тем, что может произойти обрушение. Молодые люди ведут себя агрессивно, дескать, это частная территория. ТЦ закрыт и пока неизвестно когда его откроют.

/ Фото: Сегодня

/ Фото: Сегодня

В "Киевтеплоэнерго" говорят, что проезд между стройкой и торгово-развлекательным центром, где образовались два небольших провала – не их территория. Поэтому пока неизвестно, кто и когда будет ликвидировать эти прорывы возле ТРЦ.

В то же время молодые люди-охранники бегают вокруг и не пускают в огражденную зону пешеходов.

Видео: Сегодня

Ранее мы писали, чтоиз-за прорыва трубы пострадало 9 человек.

"Произошло повреждение магистрального трубопровода теплоснабжения от ТЭЦ 5, на этом месте на дороге около Ocean Plaza. Повреждение привело к утечке теплоносителя, температура была значительная. Пострадало девять человек, с ожогами, но, по нашей информации, тяжелых случаев нет. Сейчас пострадавшим оказывается помощь", – рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за инцидентом. Все подробности, фото и видео вы можете узнать и увидеть в спецтеме: В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: все подробности, фото и видео.

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