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Оушен Плаза затопило: в КГГА рассказали о пострадавших

13 января, 23:11

Люди получили ожоги, но тяжелых случаев ранений нет

Фото: Евгений Опанасенко

Фото: Евгений Опанасенко

В Киеве в результате масштабного порыва у Ocean Plaza девять человек получили ожоги.

Об этом сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, – пишет УНН.

"Произошло повреждение магистрального трубопровода теплоснабжения от ТЭЦ 5, на этом месте на дороге около Ocean Plaza. Повреждение привело к утечке теплоносителя, температура была значительная. Пострадало девять человек, с ожогами, но по нашей информации тяжелых случаев нет. Сейчас пострадавшим оказывается помощь", – сказал Пантелеев.

"Здесь будет асфальт снят полностью, будет разрыта, весь грунт будет снят и асфальт на месте повреждения ... Будем знать столько (асфальта – ред.), Сколько необходимо для ликвидации повреждения, в зависимости от того, какой объем работ предстоит выполнять, и какую длину трубы надо будет менять", – сказал он.

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По его словам, станет известно, сколько времени понадобится на ликвидацию прорыва "ночью, когда мы обследуем состояние трубопровода".

Сейчас задача тепловиков и спасателей – убрать автобус с места аварии.

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Ранее сообщалось, что ожоги получили 5-6 человек, они уже госпитализированы.

Напомним, что люди кричали от боли, обожженных выносили на руках.

Ранее сообщалось, что крупнейший торговый центр столицы Ocean Plaza, который находится в Голосеевском районе Киева, затопило горячей водой из-за прорыва трубы рядом с ТЦ. В торговые залы хлынул кипяток.

А в декабре в Голосеевском районе столицы, у жилого дома на улице Ломоносова, 27 также произошел крупный прорыв трубы.В результате инцидента у дома образовался "бассейн".

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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Киев торговый центр ожоги пострадавшие прорвало оушен плаза

Источник: УНН

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