Повалили и били ногами: в Киеве подростки устроили расправу над школьницей

У пострадавшей большие гематомы на лице

Фото: Pixabay

Повалили и били ногами: в Киеве подростки устроили расправу над школьницей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/0b0/4a8/5c50b04a8321f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/0b0/4a8/5c50b04a8321f.jpg 2019-03-15T11:30:00+02:00 Происшествия У пострадавшей большие гематомы на лице

Ученицы одной из столичных школ жестоко избили свою одноклассницу, сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook. Согласно сообщению, инцидент произошел в школе №294 на Троещине в Деснянском районе Киева.

На опубликованном видео, которое снимала одна из участниц инцидента, видно, как школьница становится на колени перед группой девочек подростков и ее начинают избивать руками и ногами рядом стоящие девушки, повалив на землю.

При этом слышно,как снимающая на телефон драку школьница комментирует: "Нормас".

В результате избиения у пострадавшей видны большие гематомы на лице. О других травмах пока не известно.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось о жестоком избиении школьницы в Одессе. Мать пострадавшей рассказала, что нападавшие были хорошо знакомы с ее дочерью, а одна из них даже претендовала на роль лучшей подруги.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" рассмотрели случаи детской жестокости, которые приобретают массовый характер, когда нечеловеческие выяснения отношений между детьми порой шокируют всю страну.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Повалили и били ногами: в Киеве подростки устроили расправу над школьницей". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.