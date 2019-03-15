Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Повалили и били ногами: в Киеве подростки устроили расправу над школьницей

Сегодня, 11:30

У пострадавшей большие гематомы на лице

Фото: Pixabay
Повалили и били ногами: в Киеве подростки устроили расправу над школьницей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/0b0/4a8/5c50b04a8321f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/0b0/4a8/5c50b04a8321f.jpg Происшествия У пострадавшей большие гематомы на лице

Ученицы одной из столичных школ жестоко избили свою одноклассницу, сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook. Согласно сообщению, инцидент произошел в школе №294 на Троещине в Деснянском районе Киева.

На опубликованном видео, которое снимала одна из участниц инцидента, видно, как школьница становится на колени перед группой девочек подростков и ее начинают избивать руками и ногами рядом стоящие девушки, повалив на землю.

При этом слышно,как снимающая на телефон драку школьница комментирует: "Нормас".

В результате избиения у пострадавшей видны большие гематомы на лице. О других травмах пока не известно.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось о жестоком избиении школьницы в Одессе. Мать пострадавшей рассказала, что нападавшие были хорошо знакомы с ее дочерью, а одна из них даже претендовала на роль лучшей подруги.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" рассмотрели случаи детской жестокости, которые приобретают массовый характер, когда нечеловеческие выяснения отношений между детьми порой шокируют всю страну. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, избиение, подростки, троещина, насилие, школьница

Вы сейчас просматриваете новость " Повалили и били ногами: в Киеве подростки устроили расправу над школьницей". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Если воруют люки и ливневки: куда пожаловаться в Киеве

Сегодня, 10:59

В столице участились случаи хищения крышек от смотровых колодцев и водосточных решеток

Последние дни Шулявского моста: на дорогах спешно латают выбоины, а торговцы не спешат уходить

Сегодня, 10:22

Снос Шулявского моста – как проходит подготовка объездных путей

На Днепровской набережной мужчина разбился, выпав с 21-го этажа

Сегодня, 10:18

В момент инцидента в квартире 34-летнего мужчины находились его мать и бывшая девушка

Киев парализован пробками: по городу более 20 ДТП

Сегодня, 09:54

Хуже всего ситуация в центре, на Большой Окружной, на Академика Глушкова и на Богатырской

Модели до появления фотошопа: как выглядели красотки 80-х

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Разогреть до смерти. Какие продукты нельзя греть в микроволновке

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта

"Новичка" не пожалеют": пропагандистка Скабеева испугалась

Зеленский бросил личный вызов Путину, - Портников

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева
Загрузка...

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

Сегодня, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

Сегодня, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Кабмин отменил книги жалоб: как теперь потребителям защитить свои права

Вчера, 07:00

Потребители сетуют, что добиться своего станет еще сложнее. Эксперты: жалуйтесь в сети

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

13 марта, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Умер экс-муж Лолиты Милявской (фото)

Владимир Кузьмин нашел новую любовь

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад