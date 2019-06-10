Появились новые подробности и фото падения Ан-2 на воду в Киеве

По словам спасателей, все трое членов экипажа родились в рубашке

Фото: kyiv.dsns.gov.ua.

В Киеве произошло необычное ЧП. Самолет Ан-2, который вылетел из аэродрома "Чайка", на 20-й минуте полета совершил аварийную посадку в озеро в районе улицы Бударина. На борту кукурузника находился экипаж из троих человек, всем чудом удалось выжить.

"Сообщение о том, что самолет упал в районе ул. Бударина, 11, к нам поступило в 15:38, — рассказывают в ГСЧС Киева. — Он находился на расстоянии ста метров от берега, с поднятыми вверх шасси. Одному из членов экипажа удалось выбраться из кабины и доплыть до берега. Он и сообщил о случившемся".

Как потом объяснил пилот, они совершали облет территории, на 20-й минуте полета снизилась сила работы двигателя и Ан-2 начал терять высоту. Поскольку стало понятно, что к взлетной полосе на "Чайке" самолет не долетит, пилот принял решение совершить вынужденную посадку на озере. По словам спасателей, все трое членов экипажа родились в рубашке.

"Им просто повезло, что самолет смог удачно сесть на озере и лишь перевернуться, а не разбиться. Двоих других членов экипажа водолазы деблокировали и при помощи надувной лодки доставили на берег, передав медикам", — добавляют спасатели.











"Причины падения самолета неизвестны. Проводится расследование. Все члены экипажа живы. Им примерно за 50 лет. У одного из них была травма лица, видимо, он сильно ударился о стекло во время падения, — рассказал "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам ЧС КГГА. — Двое остальных обошлись без повреждений, и помощь медиков им не понадобилась. С понедельника будем принимать решение о том, как вытаскивать из озера самолет. Дело в том, что он лежит на мели посредине водоема, там глубина — полтора метра. А до берега его нужно как-то дотащить еще сто метров".

Представители авиаинспекции также проводят расследование. Известно, что Ан-2 базировался на "Чайке", сейчас ищут собственника судна. В полиции Киева открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, за что предусмотрено максимальное наказание до трех лет ограничения свободы.

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