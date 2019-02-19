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В Индии столкнулись и потерпели крушение два военные самолета

Сегодня, 09:36

Самолеты столкнулись во время выполнения фигур высшего пилотажа

Фото: Pixabay
В Индии столкнулись и потерпели крушение два военные самолета //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/350/dc1/5c5350dc185c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/350/dc1/5c5350dc185c6.jpg Другие страны Самолеты столкнулись во время выполнения фигур высшего пилотажа

На юго-западе Индии потерпели катастрофу два самолета военно-воздушных сил Индии. Об этом сообщают СМИ.

Инцидент произошел в штате Карнатака во время подготовки к главной индийской авиационно-космической выставке Aero India 2017. Самолеты авиационно-пилотажной группы столкнулись во время выполнения фигур высшего пилотажа, после чего и потерпели крушение.

Пилоты самолетов успели катапультироваться и не пострадали.

Напомним, недавно в Индии неподалеку от города Джайсалмер потерпел крушение истребитель МиГ-27 местных Военно-воздушных сил. Инцидент произошел во время тренировочной миссии у Похранского гарнизона. Пилот успели катапультироваться. 

Кроме того, ранее в Индии потерпел крушение многофункциональный истребитель ВВС страны "Мираж-2000". Катастрофа произошла в городе Бангалуру (штат Карнатака) при выполнении испытательного полета после модернизации на предприятии авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited. Оба пилота успели катапультироваться, но ни один из них не выжил. Первый пилот погиб при приземлении, а второй скончался от ран в госпитале.

Напомним также, что в индийском штате Махараштра во время испытаний разбился истребитель Су-30МКИ.

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Тег Индия, крушение, катастрофа, самолеты, пилоты, столкновение

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Источник:

ТАСС

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