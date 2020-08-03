Появилось фото и данные о захватчике отделения банка в центре Киева

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал фото мужчины, который захватил отделение банка в БЦ "Леонардо" в центре Киева 3 августа.

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Фото: Антон Геращенко/Facebook

Как сообщил Геращенко, злоумышленник является гражданином Узбекистана. Его зовут Сухроб Рахманович Каримов. Он родился 25 марта 1988 года.

"Судя по его социальными сетями – это психически неуравновешенный человек. Террорист заявляет, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют, так как за ногу прицеплен трос, который привязан к детонатору. Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения, и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров. На месте создан оперативный штаб СБУ и полиции. Введен в действие план специальной операции СБУ "Бумеранг". Руководство операции взяла на себя СБУ", – написал Геращенко на своей странице в Facebook.

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Кроме того, в Сети появилось заявление от 2017 гожа на оформление вида на постоянное место жительства от Каримова в Запорожской области, однако подлинности документа пока не подтверждена.

Напомним, что территория БЦ в центре города оцеплена. Мужчина, захвативший отделение банка, потребовал присутствия телеканалов для видеообращения. Также сообщалось, что он требовал 40 тыс. гривен. Все подробности читайте в онлайне "Сегодня".

Также смотрите прямую трансляцию с места ЧП:

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Все подробности в спецтеме Захват заложников в киевском банке

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