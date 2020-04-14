Пожары в Чернобыльской зоне: "вторая волна" может охватить десятки тысяч гектаров

В Украине нет людей, которые видели подобное - это первый опыт

Площадь пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения может достигнуть 30 тыс. га, прогнозирует Сергей Зибцев, директор регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров. Это в три раза больше, чем при пожарах в зоне отчуждения в 2015 году. Тогда пожар смогли локализовать за два дня. Но таких погодных условий в Украине никогда не было, поэтому сложно говорить, что пожары под контролем, отмечает эксперт в эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня".

"Пожары в зоне отчуждения происходят каждый год. Таких, как сейчас, еще не было. В 2015 году максимальная площадь пожара, которая выгорела за раз, была 10 тыс. га. Сейчас есть данные о 20 тыс. га, думаю, может быть 30 тыс. га. Из-за того, что меняется климат, погодные с условия в Украине приближаются к условиям юга Франции. Во Франции и Португалии уже есть опыт тушения крупных лесных пожаров. Наши противопожарные службы нацелены на небольшие пожары – 100-300 га. В Украине нет людей, которые видели подобное – это первый опыт. Соответственно нет ничего, чтобы гасить такие пожары: информационного обеспечения, связи, координации, порядка тушения. В Чернобыле нет никакой инфраструктуры – там непроходные заросли и для техники приходится расчищать дорогу. Это самая сложная ситуация в Украине", – рассказал Зибцев.

Читайте также: "Не читайте всякий бред": ликвидатор аварии на ЧАЭС опроверг опасность лесных пожаров для ядерного хранилища

По словам руководителя регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров, обычно пожары в Украине начинаются после 20 апреля, поэтому стоит ожидать, что через неделю может начаться вторая волна пожаров. За это время нужно подготовить лесничества, обеспечить их резервами, организовать патрулирование в лесах.

"Через 10 дней нужно ожидать вторую волну. До этого времени должны сработать содержатели – это госпредприятие "Северная пуща". То есть, их надо обеспечить резервами, которых у них нет, набрать пожарных. Предоставить поддержку лесничествам, которые находятся по периметру Чернобыля. Если лесничие будут наготове, они не допустят пожаров", – добавил Зибцев. В тренде В Киеве водитель Range Rover устроил стрельбу на дороге: подробности и фото

Эксперт напомнил, что гореть начало 3 апреля в шесть вечера и по всем правилам лесничие должны были среагировать через 15 минут.

"Пожар начали тушить, когда его уже невозможно контролировать. Площадь более 1000 га означает, что огонь создает микроклиматические условия под себя. Формируется тяга высотой километр, соответственно никакие самолеты не остановят его. Этот этап горенья нельзя допускать, но его допустили. Теперь надо создавать барьеры, выжигать 300-500 метров в километре от пожара, но в зоне отчуждения этого не сделаешь, потому что там заросли", – резюмирует Зибцев.

Напомним, сайт "Сегодня" следит за ситуацией и публикует все подробности о событиях и развитии ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама