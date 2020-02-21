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Преступление, как в 90-х: в Киеве мужчину вывезли в лес и отобрали 25 тысяч гривен

21 февраля, 12:52

В нападении подозревают трех мужчин из одесской области

Столичные правоохранители задержали троих одесситов за вымогательство у мужчины 25 000 гривен. Злоумышленники вывезли потерпевшего в лес и заставили перевести деньги на банковскую карточку, сообщает полиция Киева.

Так, в Оболонское управление обратился 35-летний житель Одесской области. Он сообщил, что двое его знакомых силой втолкнули его в автомобиль, вывезли за пределы Киева и забрали деньги. Злоумышленники угрозами заставили потерпевшего перечислить 25 000 гривен на их банковскую карту, после чего оставили его в лесу и уехали.

"Мы установили личности правонарушителей и задержали их. Это – уроженцы Одесской области, 1984, 1986 и 1988 рождения. Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Двум фигурантам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, а третьему – домашний арест. Им грозит до семи лет лишения свободы", – сообщил следователь Оболонского управления полиции Роман Мужиченко.

Ранее мы сообщали, что правоохранители в Киеве задержали мужчин, которые, притворяясь таксистами, обворовывали пассажиров.

Также следователи киевской полиции завершили расследование "деятельности" преступной группы, которая обворовывала граждан, предварительно угощая их напитками с психотропным препаратом. Один из пострадавших умер от отравления клозапином и этиловым спиртом.

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Киев расследование полиция правоохранители вымогательство злоумышленники

Источник: Сегодня

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