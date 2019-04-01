Присвоил 15 млн гривен: в Киеве будут судить экс-директора ледового стадиона
Мужчина присвоил средства, выделенные на закупку оборудования для ледовой арены
Бывшего директора столичного учебно-спортивного центра профсоюзов "Авангард" будут судить за присвоение почти 15 миллионов гривен бюджетных средств, на данный момент обвинительный акт уже отправлен в суд, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.
Было установлено, что мужчина присвоил средства, выделенные на закупку оборудования для ледовой арены, подделав служебную документацию. За содеянное ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
"Пользуясь служебным положением, злоумышленник на основании поддельных документов перечислил почти 15 миллионов гривен на счет коммерческого предприятия за оборудование, которое должно образовывать и поддерживать качественный искусственный лед на арене. Однако оборудования не было", – говорится в сообщении.
Фигуранту объявили о подозрении, действия злоумышленника квалифицировали по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киеве на систематических взятках погорели двое патрульных полицейских. Копов задержали.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
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