Присвоил 15 млн гривен: в Киеве будут судить экс-директора ледового стадиона

Мужчина присвоил средства, выделенные на закупку оборудования для ледовой арены

Фото: Pixabay

Присвоил 15 млн гривен: в Киеве будут судить экс-директора ледового стадиона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/178/fc0/5c8178fc05ff2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/178/fc0/5c8178fc05ff2.jpg 2019-04-01T11:53:00+03:00 Происшествия Мужчина присвоил средства, выделенные на закупку оборудования для ледовой арены

Бывшего директора столичного учебно-спортивного центра профсоюзов "Авангард" будут судить за присвоение почти 15 миллионов гривен бюджетных средств, на данный момент обвинительный акт уже отправлен в суд, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

Было установлено, что мужчина присвоил средства, выделенные на закупку оборудования для ледовой арены, подделав служебную документацию. За содеянное ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

"Пользуясь служебным положением, злоумышленник на основании поддельных документов перечислил почти 15 миллионов гривен на счет коммерческого предприятия за оборудование, которое должно образовывать и поддерживать качественный искусственный лед на арене. Однако оборудования не было", – говорится в сообщении.

Фигуранту объявили о подозрении, действия злоумышленника квалифицировали по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве на систематических взятках погорели двое патрульных полицейских. Копов задержали.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

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