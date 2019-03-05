В Киеве на взятке погорели двое полицейских

Взятки патрульные вымогали от водителей систематически

Фото: пресс-служба Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

В Киеве на взятке погорели двое полицейских //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e30/0d9/5c7e300d984c3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e30/0d9/5c7e300d984c3.jpg 2019-03-05T10:38:00+02:00 Происшествия Взятки патрульные вымогали от водителей систематически

В Киеве на систематических взятках погорели двое патрульных полицейских. Копов задержали, сообщили в пресс-службе Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Как выяснилось, патрульные требовали взятки от водителей. За эти деньги они обещали не привлекать их к административной ответственности. Взятки 26-летний старший лейтенант и 25-летний лейтенант полиции вымогали и получали систематически. Патрульных задержали во время получения 9,9 тысяч гривен.











"Столичной прокуратурой было начато уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды отдельными сотрудниками Управления патрульной полиции в городе Киеве", – отметили в полиции.

На данный момент готовится объявления подозрения фигурантам и избрании меры пресечения. За коррупционные действия задержанным грозит лишение свободы.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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