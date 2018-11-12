Пробка на Северном мосту: Infiniti "поднырнул" под Lexus

Сегодня, 13:31

Водитель пытался затормозить, чтобы не врезаться в участников другого ДТП

Фото: Информатор
Фото: Информатор

На Северном мосту произошло ДТП, в результате которого Infiniti "поднырнул" под Lexus. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

По словам водителя Lexus, он увидел перед собою участников другого ДТП, которое находилось в 10-ти метрах впереди, поэтому был вынужден резко затормозить. Однако женщина-водитель Infiniti не успела совершить аналогичный маневр.

На момент аварии в Infiniti находился пятилетний ребенок, к счастью, он не пострадал, хоть и испугался. На месте работают патрульные. Очевидцы сообщили, что при столкновении пострадал еще один автомобиль – микроавтобус Volkswagen, но он быстро скрылся с места аварии.

Из-за аварии на Северном мосту образовался масштабный затор. Многие жители микрорайона Троещина не могут попасть на правый берег.

Напомним, 9 ноября под Индустриальным мостом Citroen насмерть сбил пешехода. Женщина пыталась перебежать скоростную дорогу и догнать троллейбус.

Кроме того, 9 ноября нардеп Сергей Лещенко попал в ДТП. Автомобиль депутата, стоявший на обочине, на полной скорости протаранил грузовик. Водитель грузовика вылетел через лобовое стекло.
Киев, авария, ДТП, водитель, ребенок, троещина, lexus, Infiniti , Северный мост
Источник:

Киев Оперативный

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