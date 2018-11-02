Пробка при выезде из Киева: Citroen на скорости врезался в пост полиции

Сегодня, 09:59

Водителя в тяжелом состоянии увезла скорая помощь

Пробка при выезде из Киева: Citroen на скорости врезался в пост полиции

На улице Богатырской, 42, произошло жесткое ДТП, в котором спортивный автомобиль Citroen Busik на высокой скорости врезался в пост полиции. В результате столкновения машина перевернулась. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Отмечается, что водитель в тяжелом состоянии находится в скорой помощи. Медики пытаются спасти ему жизнь. На месте аварии работают правоохранители, которые выясняют детали происшествия и устанавливают пострадавших.

В связи с ДТП на выезд из Киева в сторону Вышгорода образовалась пробка, выезд затруднен.

Напомним, 31 октября на Южном мосту Hyundai на скорости протаранил трактор и перевернулся. Водитель был пьян и убежал с места ДТП, оставив девушку-пассажира на руках медиков скорой помощи.

Кроме того, 23 октября возле Дарницкого моста в Киеве перевернулся военный грузовик. Водитель пытался избежать столкновения и автомобиль занесло.

Также мы писали, что 23 сентября в Киеве Lanos уходил от погони, протаранил машины и перевернулся. Неадекватный водитель, уходя от погони, повредил четыре автомобиля, и даже пострадала девушка.
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Источник:

dtp.kiev.ua

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