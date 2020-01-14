Прорыв возле Ocean Plaza: стало известно, когда ликвидируют аварию

Сварочные работы планируют завершить уже до 15 января, а потом перейдут к асфальтированию дороги

Фото: КП "Киевтеплоэнерго"

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В КП "Киевтеплоэнерго" обещают ликвидировать последствия прорыва трубы с кипятком на улице Антоновича возле ТЦ Ocean Plaza до конца текущих суток. Об этом заявил представитель коммунального предприятия на брифинге.

"Работы в металле по свариванию планируют завершить до 24:00 14 января, а на утро 15 января планируют засыпать и передать данный участок для асфальтирования профильной организации", – сообщили в "Киевтеплоэнерго".

Там уточнили, что авария произошла на трубопроводе, который был проложен еще в 1987 году, он отработал нормативный термин эксплуатации, поэтому и произошло ЧП. К этой магистрали присоединены около трех тысяч потребителей и они временно остались без отопления, но по состоянию на 7:00 14 января этих потребителей переключили на другие источники подачи тепла.

Также было принято решение поменять не только поврежденный участок, но и весь трубопровод по проезжей части – это около 23 метров.

Отметим, что по предварительной информации Киевской городской государственной администрации, транспортное движение на улице Антоновича восстановят ориентировочно во второй половине среды, 15 января.

Напомним, что масштабное ЧП произошло вечером 13 января. Из-за прорыва трубы кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza. В результате ЧП пострадали девять человек, семь из них находятся в больнице.

На данный момент на Антоновича вырыли огромный котлован, а возле ТЦ выставили охрану от мародеров.

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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