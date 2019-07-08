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Пьяное ДТП в Киеве: легковушка снесла столб и вылетела на тротуар

8 июля, 15:51

Водителя Chery с травмами госпитализировали

В Днепровском районе Киева автомобиль Chery Elara, под управлением пьяного водителя, снес столб и вылетел на тротуар. Водитель легковушки пострадал, его госпитализировали, сообщает "Информатор".

ДТП произошло сегодня около 5:35 на улице Радужная. По словам очевидцев, водитель Chery Elara двигался на большой скорости, и потерял управление. Машина несколько раз развернулась на дороге, ударилась боком об столб и вылетела на тротуар. На этот момент на пешеходной части дороги не было прохожих.

В результате аварии пострадал сам водитель. Прибывшие на место медики госпитализировали мужчину. На месте аварии работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. 

Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег Киев, ДТП, легковушка, столб, радужный, пьяный водитель, пострадавший

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