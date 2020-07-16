Пытали и требовали денег: в полиции рассказали подробности похищения бизнесмена в Киеве

Пятерым задержанным сообщили о подозрении в похищении и вымогательстве

После похищения бизнесмена Сергея Ткаченко, которого правоохранителям удалось освободить 15 июля, держали постоянно закованным, разрешая лишь есть и пить.

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"Сергея держали в нечеловеческих условиях в подвале в Голосеевском районе. Он был прикован наручниками. Максимум, что ему разрешали, – это есть и пить. И его сначала пытали, требуя большие деньги", – рассказал на брифинге председатель Национальной полиции Игорь Клименко.

Как рассказали в офисе Генерального прокурора, 1 июля бизнесмена похитили из салона красоты в центре Киева, силой затолкали в автомобиль и более 2 недель незаконно удерживали в подвальном помещении на территории Голосеевского района столицы.

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Сейчас правоохранители сообщили пятерым фигурантам о подозрении в незаконном лишении свободы, похищении человека, пытках и вымогательстве, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 189 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По месту жительства задержанных и в их машинах провели обыски. Правоохранители устанавливают возможных соучастников похищения бизнесмена. По данным Игоря Клименко, полиция уже установила заказчика похищения.

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Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция при освобождении Сергея Ткаченко задержала трех человек.

Напомним, в 2019 году полиция задержала двух человек, которые обоснованно подозреваются в заказе и организации похищения предпринимателя в Киевской области. Заказчиками преступления оказались 56-летний житель временно оккупированной территории Донецкой области и его сын, которые одновременно являются родственниками потерпевшего. Они намеревались заполучить его бизнес и имущество.

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Ранее силовики задержали двух братьев, которые похитили криптовалютчика. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также смотрите подробности истории о похищении и шантаже жителя Киевской области в сюжете "Сегодня:

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