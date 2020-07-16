Пытали и требовали денег: в полиции рассказали подробности похищения бизнесмена в Киеве

После похищения бизнесмена Сергея Ткаченко, которого правоохранителям удалось освободить 15 июля, держали постоянно закованным, разрешая лишь есть и пить.
"Сергея держали в нечеловеческих условиях в подвале в Голосеевском районе. Он был прикован наручниками. Максимум, что ему разрешали, – это есть и пить. И его сначала пытали, требуя большие деньги", – рассказал на брифинге председатель Национальной полиции Игорь Клименко.
Как рассказали в офисе Генерального прокурора, 1 июля бизнесмена похитили из салона красоты в центре Киева, силой затолкали в автомобиль и более 2 недель незаконно удерживали в подвальном помещении на территории Голосеевского района столицы.
Сейчас правоохранители сообщили пятерым фигурантам о подозрении в незаконном лишении свободы, похищении человека, пытках и вымогательстве, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 189 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
По месту жительства задержанных и в их машинах провели обыски. Правоохранители устанавливают возможных соучастников похищения бизнесмена. По данным Игоря Клименко, полиция уже установила заказчика похищения.
Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция при освобождении Сергея Ткаченко задержала трех человек.
Напомним, в 2019 году полиция задержала двух человек, которые обоснованно подозреваются в заказе и организации похищения предпринимателя в Киевской области. Заказчиками преступления оказались 56-летний житель временно оккупированной территории Донецкой области и его сын, которые одновременно являются родственниками потерпевшего. Они намеревались заполучить его бизнес и имущество.
Ранее силовики задержали двух братьев, которые похитили криптовалютчика. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также смотрите подробности истории о похищении и шантаже жителя Киевской области в сюжете "Сегодня:
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