Расстрел на Святошино: суд не рискнул отпускать стрелка на свободу

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Святошинский суд на 30 дней продлил арест киевлянину Алексею Берестецкому, который два месяца назад расстрелял соседа. Напомним, нашумевший конфликт произошел 6 ноября на лестничной площадке многоэтажки по улице Чаадаева в Киеве.

Инцидент начался после того, как соседи Берестецкого потребовали от него уплаты долга за коммунальные услуги. Последний отрицал наличие долга и решил прогнать соседей с помощью стрельбы. В итоге дважды выстрелил в безоружного соседа – Николая Б., раздробив ему кость на ноге.

Как сообщил сайту "Сегодня" адвокат потерпевшего Николая, Евгений Крамаренко, тот сейчас переведен на лечение в военный госпиталь.

"Ему нужна помощь тех врачей, которые специализируются на лечении огнестрельных ранений, – сказал нам Евгений Крамаренко. – Ему предстоит длительное лечение".

По словам жителей дома №2а по улице Чаадаева, от перестрелки пострадал не только Николай, но и женщина, которая стояла в тот момент на площадке. Она получила ранения осколками, которые отлетели от стены в момент выстрела.

Адвокат стрелка, Олег Веремиенко, подтвердил продление ареста Берестецкому.

"Заседание длилось шесть 6 часов. Арест ему продлили автоматически. Считаю, что судьи не вникли в суть дела", – сказал нам Веремиенко.

По словам адвоката, во время заседания его клиенту якобы стало плохо и пришлось вызывать скорую помощь.

Напомним, ранее Берестецкий на суде заявил, что не помнит момента стрельбыи того, почему решился на нее. Ему инкриминируют покушение на убийство. Ранее суд отказался отпускать Берестецкого на время следствия. По словам судьи, конфликт в многоэтажке не исчерпан, поэтому есть риск, что ситуация усугубится.

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