"Не помню, почему стрелял в человека". "Святошинский стрелок" рассказал в суде о ЧП (видео)

По словам стрелявшего мужчины, он в момент инцидента был трезв, но свое состояние объяснить не может

/ Фото: Сегодня

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Алексей Берестецкий, который открыл стрельбу по соседям в жилом доме на Чаадаева в Киеве, заявил, что не помнит момент стрельбы и не помнит, почему стрелял в человека. Об этом он заявил перед заседанием Святошинского районного суда, где ожидается рассмотрение ему меры пресечения.

Когда журналисты спросили его, почему он в ходе разговора с соседями вернулся в квартиру за оружием, он ответил, что "не помнит".

"Я не помню, я был в состоянии аффекта или что", – сказал мужчина.

По его словам, в момент ЧП он был трезв, но своему состоянию при инциденте не может дать разъяснение, потому что он не психотерапевт.

Кроме того, он заявил, что не является должником по оплате коммуналки, хотя в Свтятошинском районном суде рассматривается иск ОСМД о взыскании с него долговых обязательств. Также он считает, что на него хотели "повесить чужие долги", так как ОСМД задолжала тепловой организации.

Подробности инцидента смотрите в сюжете:

Напомним, за последний месяц – это не первый случай стрельбы в столице. Три недели тому назад неизвестные устроили стрельбу на улице Пироговский путь в Голосеевском районе.

Также в Оболонском районе Киева в сентябре обстреляли копов.

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