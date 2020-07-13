Расстрел священника в Киеве: подозреваемого задержали через пять лет после убийства

В батюшку Романа Николаева дважды выстрелили в подъезде многоэтажки на Героев Сталинграда

Столичная полиция задержала одного из подозреваемых в убийстве священника Романа Николаева, которое произошло на Оболони в Киеве пять лет назад. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в столице.

Убийство было совершено в ночь на 26 июля 2015 года в подъезде многоэтажки на проспекте Героев Сталинграда, где жил священник.

"Согласно материалам следствия, двое неизвестных дважды выстрелили в священнослужителя, попав ему в голову. После совершенного злоумышленники покинули место преступления, завладев личными вещами потерпевшего. Проведенными следственными (розыскными) действиями правоохранители установили одного из нападавших. Им оказался 46-летний киевлянин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (Умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное с корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц). Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

На данный момент личность сообщника мужчины еще устанавливается.

Напомним, что после ранения в голову батюшка находился в коме, но через несколько дней после инцидента умер.

Ранее также сообщалось, что на Закарпатье суд вынес приговор мужчине, который обвинялся в избиении двух человек и убийстве священника.

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