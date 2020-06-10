Резня в Киевской области: мужчину подозревают в убийстве сестры и двух квартирантов

Подозреваемый заявил, что в день убийства пошел гулять, а когда вернулся, то обнаружил мертвых людей

В Киевской области суд отправил под арест на два месяца подозреваемого в тройном убийстве в Фастове. При этом мужчина своей вины не признает, считает себя психически здоровым, впереди его ждет судебно-медицинская экспертиза и обследования.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

28-летнего Николая Заблоцкого подозревают в том, что он зарезал родную 31-летнюю сестру и двоих квартирантов, а еще нанес многочисленные ранения своей матери. Она госпитализирована в тяжелом состоянии в медицинское учреждение.

Заблоцкий считает, что он – психически здоров. Кто зарезал сестру, квартирантов и ранил мать – не знает. Мол, день убийства пошел гулять, а когда вернулся, то обнаружил мертвых людей.

"Я встал, а они "бухали" с ночи до утра. Ходил по улице, гулял, пришёл – оно уже так, как есть", – заявил Заблоцкий.

Он добавил, что сейчас не употребляет ни алкоголь, ни наркотики, а с квартирантами лично знаком не был.

При этом он находился в зале суда в одних шортах. Свой внешний вид объяснил тем, что сокамерник порвал ему футболку.

Ранее сообщалось, что жителя Винницы подозревают в убийстве 19-летнего квартиранта.

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