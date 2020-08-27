С гигантского флагштока в центре Киева сняли новый флаг: что произошло (фото)

В социальных сетях обсуждают фото самого крупного флага Украины, который лежит у подножия девяностометрового флагштока в Киеве, построенного совсем недавно на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Авторы фото предполагают, что флаг оборвался, и критикуют действующего мэра Киева.

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В Киевской городской государственной администрации нас заверили, что с флагштоком и флагом все в порядке, проводятся плановые технические работы.

"Флаг был поднят совсем недавно. На высоте почти в 90 метров очень сильный ветер, и вчера было сильно ветрено в Киеве. Поэтому рабочие просто спустили флаг на землю, чтобы осмотреть его. Оказалось, что знамя немного пострадало от ветра. Его зашили и опять подняли на высоту. Это обычный процесс обслуживания подобных конструкций. Специалисты изучают воздействие погодных условий на флаг и будут принимать решение, из какого материала вывешивать полотнище в зависимости от погоды", – рассказали сайту "Сегодня" в КГГА.

Там добавляют, что в разных городах мира знамя на флагштоке меняют довольно часто. Так же будет и с киевским флагштоком-гигантом – знамя будут менять раз в три-четыре месяца, стирать и ремонтировать.

Напомним, что высота флагштока составляет почти 90 метров, а полотнище флага – размером 16 на 24 метра. Флагшток открыли ко Дню Государственного Флага несколько дней назад.

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Сначала флагшток планировали построить за счет городского бюджета, и на это предполагалось потратить до 50 миллионов гривен. Однако позднее планы изменились, и в КГГА сообщали, что благотворительные организации потратят на флагшток в 4-5 раз меньше, чем заявлялось ранее.

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