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Сама устроила пожар: в Киеве из огня спасли женщину (фото и видео)

21 января, 07:43

Квартира в пятиэтажке сгорела дотла

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

В Соломенском районе Киева в квартире многоэтажки произошел пожар – пострадала женщина. По словам соседей, она сама разожгла пламя в комнате.

Как сообщает "Информатор", пламя вспыхнуло около 23:30 20 января в доме по адресу бульвар Вацлава Гавела, 79а (м-н Отрадный). Квартира загорелась на четвертом этаже пятиэтажки. Когда спасатели примчались на место, они не смогли попасть внутрь – дверь никто не открывал, а огонь уже дошел до окон. Когда они пробрались в квартиру – она выгорела почти дотла.

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Из пламени спасатели вынесли владелицу квартиры. Ее сразу же передали медикам, и пока о состоянии женщины ничего неизвестно.

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Как рассказали соседи, пострадавшая – пожилая женщина. Одни жильцы дома рассказали, что у владелицы квартиры есть проблемы с психикой и она сама развела костер прямо в комнате. Другие же позитивно отзывались о женщине.

Ранее в Киеве во время тушения пожара на улице Братиславской, 8, бойцы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли мужчину.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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