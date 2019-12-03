В Киеве из пожара спасли мужчину

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве во время тушения пожара на улице Братиславской, 8 бойцы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице спасли мужчину. Об этом сообщает пресс-служба городского ГУ ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 3 декабря в 8:04.

"Прибыв, пожарные установили, что пожар возник в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Во время тушения пожара был спасен житель квартиры 1976 г.р., который находился в бессознательном состоянии в горящей комнате. Пожарные спасли мужчину и передали работникам скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

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В 8:27 пожар был локализован, а в 08:41 – ликвидирован.

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На месте пожара работало три единицы пожарно-спасательной техники и около 13 человек личного состава.

Ранее в Киеве горел детский сад. В результате инцидента погиб мужчина.

Напомним, в киевском Гидропарке в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

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