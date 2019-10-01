СБУ предотвратила рейдерский захват помещения на Банковой

Здание в центре Киева, где рейдеры планировали захватить помещение / Фото: СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила рейдерский захват помещения в центре Киева – на улице Банковой.

Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, помещение находилось на на балансе Государственного управлении делами.

"Оперативники спецслужбы установили, что отчуждение имущества планировала группа дельцов, которые привлекли к противоправной деятельности частного нотариуса. Они на основании поддельных документов осуществили незаконную перерегистрацию объекта недвижимости государственной формы собственности стоимостью более пять миллионов гривен", – отметили в СБУ.

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Один из злоумышленников, адвокат, был задержан, при попытке перепродажи захваченного объекта за 130 тысяч долларов. На данный момент помещение находится под арестом, принимаются необходимые меры для его возвращения в государственную собственность.

В рамках открытого уголовного производства ведутся неотложные следственные действия, решается вопрос сообщении задержанному о подозрении по статьям "покушение на преступление" и "мошенничество".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что до 1 октября в Верховную Раду должен быть внесен законопроект об усилении гарантий защиты государственной собственности, а также о противодействии рейдерству. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами.

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