СБУ в Киеве перекрыла канал финансирования боевиков "ДНР"

Деньги боевикам переправляли проживающие в Киеве переселенцы







Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали канал финансирования боевиков т.наз. "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, финансирование боевиков организовала группа переселенцев с оккупированных территорий, которые временно проживают в Киеве. У них был сообщник – мужчина, который фактически проживает в Донецке. Для проведения операций злоумышленники использовали реквизиты банковских карт, открытых в украинских банках. Канал функционировал с 2016 года. За это время переселенцы переправили боевикам почти пять миллионов гривен.

Во время обысков в служебных и жилых помещениях в Киеве, а также в автомобилях задержанных правоохранители нашли крупную сумму денег, 49 банковских карточек и "черную" бухгалтерию, которая доказывает проведения незаконных сделок.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины ("Финансирование терроризма") фигурантам дела планируется объявить подозрения", – рассказали в СБУ и отметили, что досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее контрразведка СБУ заблокировала масштабный механизм финансирования так называемой "ЛНР". Как выяснилось, на оккупированной части Луганской области действовала мощная финансовая организация, которая обеспечивала незаконный перевод средств на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении.

Кроме того, ранее в Харькове на сотрудничестве со спецслужбами РФ попался глава одной из районных администраций города.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " СБУ в Киеве перекрыла канал финансирования боевиков "ДНР"". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"