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Сильный пожар в Буче: спасатели показали новые кадры

23 июня, 15:46

На борьбу с огнем прибыли 30 человек личного состава и девять единиц спецтехники

Пожар в Буче. Скриншот
Пожар в Буче. Скриншот.

В городе Буча, что под Киевом, пожарные борются с сильным огнем, которые разгорелся в ангарах. Пожар охватил площадь в 1600 квадратных метров. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

"Продолжается ликвидация пожара в складских помещениях г. Буча. 23 июня в 7:41 в оперативно диспетчерскую службу Ирпенского региона поступило сообщение о возгорании в металлическом ангаре в г. Буча. Пожар локализован в 09:00 на площади 1600 квадратных метров", – сообщили в ГСЧС.

Спасатели отметили, что на ликвидации пожара сосредоточено девять единиц техники и 30 человек личного состава.

Как сообщали новости "Сегодня", о пожаре под Киевом стало известно сегодня утром. Люди в социальных сетях пишут, что огнем охвачены склада одного из магазинов одежды. Также сообщалось, что вблизи зоны пожара находятся газовые и бензиновые заправки.

Напомним, последний раз такой сильный пожар в этом городе бушевал в 2015 году, когда в Буче горела емкость с уайт-спиритом. Пожарные тогда подтвердили, что сгорело три стареньких авто, которые стояли под стенкой у гаража.


Видео: Видео: @sativamarina

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Тег Киев, пожар, Буча, пожарные, ГСЧС

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Сегодня

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