Сильный пожар в Буче: спасатели показали новые кадры
На борьбу с огнем прибыли 30 человек личного состава и девять единиц спецтехники
В городе Буча, что под Киевом, пожарные борются с сильным огнем, которые разгорелся в ангарах. Пожар охватил площадь в 1600 квадратных метров. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.
"Продолжается ликвидация пожара в складских помещениях г. Буча. 23 июня в 7:41 в оперативно диспетчерскую службу Ирпенского региона поступило сообщение о возгорании в металлическом ангаре в г. Буча. Пожар локализован в 09:00 на площади 1600 квадратных метров", – сообщили в ГСЧС.
Спасатели отметили, что на ликвидации пожара сосредоточено девять единиц техники и 30 человек личного состава.
Как сообщали новости "Сегодня", о пожаре под Киевом стало известно сегодня утром. Люди в социальных сетях пишут, что огнем охвачены склада одного из магазинов одежды. Также сообщалось, что вблизи зоны пожара находятся газовые и бензиновые заправки.
Напомним, последний раз такой сильный пожар в этом городе бушевал в 2015 году, когда в Буче горела емкость с уайт-спиритом. Пожарные тогда подтвердили, что сгорело три стареньких авто, которые стояли под стенкой у гаража.
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