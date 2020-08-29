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Силовики устанавливают причины возгорания авто нардепа Лероса

29 августа, 02:22

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В результате пожара никто не пострадал

Силовики устанавливают причины возгорания автомобиля народного депутата "Слуги народа" Гео Лероса в Киеве.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Правоохранители устанавливают причины возгорания автомобиля народного депутата на столичном Печерске. В результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия", – сказано в сообщении полиции на странице в Facebook.

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Ранее в столичную полицию поступило сообщение о том, что в переулке Лабораторный произошло возгорание автомобиля "Мерседес".

Прибывшие спасатели потушили пожар, в результате которого транспортное средство, которое принадлежит народному депутату Украины, было уничтожено.

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"Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются со свидетелями и очевидцами для установления причины возгорания автомобиля", – сказано в сообщении.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

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Ранее сообщалось, что народному депутату "Слуги народа" Леросу подпалили автомобиль.

"Мне подожгли машину", – написал нардеп на своей странице в соцсети.

Видео тушения автомобиля с бранью, Лерос выложил в интернет.

11 августа автомобиль Tesla Model S сгорел в Киеве. Оказалось, что авто принадлежит бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану.

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Киев авто полиция нардеп слуга народа

Источник: Сегодня

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