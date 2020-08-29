Силовики устанавливают причины возгорания авто нардепа Лероса

Силовики устанавливают причины возгорания автомобиля народного депутата "Слуги народа" Гео Лероса в Киеве.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"Правоохранители устанавливают причины возгорания автомобиля народного депутата на столичном Печерске. В результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия", – сказано в сообщении полиции на странице в Facebook.
Ранее в столичную полицию поступило сообщение о том, что в переулке Лабораторный произошло возгорание автомобиля "Мерседес".
Прибывшие спасатели потушили пожар, в результате которого транспортное средство, которое принадлежит народному депутату Украины, было уничтожено.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
"Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются со свидетелями и очевидцами для установления причины возгорания автомобиля", – сказано в сообщении.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.
Ранее сообщалось, что народному депутату "Слуги народа" Леросу подпалили автомобиль.
"Мне подожгли машину", – написал нардеп на своей странице в соцсети.
Видео тушения автомобиля с бранью, Лерос выложил в интернет.
11 августа автомобиль Tesla Model S сгорел в Киеве. Оказалось, что авто принадлежит бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану.
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