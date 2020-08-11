Богдан подтвердил, что в Киеве сожгли его Tesla

Полиция открыла уголовное производство по статье о поджоге

Автомобиль Tesla, который сгорел в ночь на 11 августа в Киеве, принадлежит бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

В частности, Богдан подтвердил, что машина его и авто подожгли.

Отметим, что в последней декларации, которую Богдан подавал перед увольнением, у него в собственности указаны две Tesla – Tesla S 85 2015 года выпуска и Tesla Model X 2016 года выпуска, приобретенная в прошлом году.

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